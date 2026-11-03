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НовостиВ мире3 ноября 2026 13:45

«И мы это вооружаем и финансируем?!»: во Франции пришли в ужас от новости о доме пыток под Киевом

Филиппо призвал прекратить поддержку Украины после обнаружения пыточной в Киеве
Арина СЕРОВА
Филиппо призвал прекратить поддержку Украины после обнаружения пыточной в Киеве

Филиппо призвал прекратить поддержку Украины после обнаружения пыточной в Киеве

Фото: REUTERS.

Франция обязана немедленно прекратить поддерживать Украину после появления новостей о том, что под Киевом нашли «дом пыток». Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Поводом для комментария стали недавно опубликованные в украинской прессе статьи, где говорится о «пыточной» в селе Петропавловская Борщаговка. В частном доме зверски избивали солдат ВСУ, которые не собирались идти на передовую. Несколько СМИ утверждали, что жилище принадлежит Нацгвардии Украины и «Азову»*. Французский политик заявил, что власти Парижа обязаны должным образом отреагировать на ужасы, которые творят представители киевского режима .

«Дом ужасов под Киевом!... И мы это вооружаем и финансируем?! СТОП! Ни одного евро больше, ни одного французского оружия для Украины! Давайте искореним коррупцию и да здравствует мир!», - написал Филиппо.

Ранее данную новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вся власть Зеленского строится на этих самых «пыточных».

*- Запрещенная в России террористическая организация.