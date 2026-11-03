Билет на Киркорова за 455 тысяч: сколько стоит встретить Новый год со звёздами

Стало известно, сколько стоит встретить Новый год со звёздами: на некоторых билеты стоят почти полмиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Новый год со звёздами российской эстрады в этот раз обойдётся любителям светских тусовок в кругленькую сумму. По информации KP.RU, Филипп Киркоров и Полина Гагарина получат за свои новогодние выступления около 20 млн рублей каждый. Киркоров будет зажигать в концертном зале «Барвиха» на Рублёвке — там же споёт и Владимир Пресняков, чей примерный гонорар оценивают в 15 млн.

Чтобы послушать этих артистов за новогодним столом, зрителям придётся раскошелиться: билет стоит от 135 до 455 тысяч рублей. Причём ужин в эту сумму не входит — еду и напитки гости оплачивают отдельно.

Полина Гагарина тем временем будет петь в ресторане «Турандот» на Тверском бульваре. Компанию ей составит Дмитрий Маликов — его гонорар составит 5 млн рублей. Артисты выступят в новогоднем представлении «Египетская ночь». Гостям обещают атмосферу Древнего Египта и царства фараонов, а дресс-код обозначили как «золото Нила».

При этом мужчинам предлагают нарядиться египетскими царями, дамам — сделать фирменные стрелки Клеопатры и надеть струящиеся шелка с массивными колье и широкими золотыми браслетами. Взрослый билет стоит 190 тысяч рублей, детский — 60 тысяч, а место на ВИП-балконе обойдётся в 255 тысяч.

Алексей Чумаков с примерным гонораром 4–5 млн рублей выступит в банкетном зале «Вилла Барвиха 135». Это место в элитном коттеджном посёлке Барвиха называют «маленькой Италией». Гостям обещают действо в стиле Куршевеля: шампанское льётся прямо из люстры на потолке, а праздничный ужин включает икру и безлимитный алкоголь. Билет с опцией «всё включено» стартует от 35 тысяч рублей.

Сергей Лазарев, чей гонорар оценивают в 20 млн рублей, выступит в новогоднюю ночь в столичном отеле «Хаятт Ридженси Петровский Парк». Недавно именно его признали самым популярным российским исполнителем.

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