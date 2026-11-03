SHAMAN на Новый год не в топе: какие артисты наиболее востребованы на праздник Фото: Ольга ЮШКОВА.

В новогодних празднованиях этого года случился неожиданный поворот: самым востребованным артистом стала Татьяна Буланова. Об этом KP.RU рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, у певицы больше всего концертов в праздничные дни, и причина проста — она берет 5–6 млн рублей за выступление. На фоне коллег это гуманные расценки, вот заказчики и выстроились в очередь.

А вот самый дорогой артист на празднике остался прежним. Григорий Лепс по-прежнему вне конкуренции: богатые люди готовы отдать ему 40 млн рублей за одно новогоднее выступление. Чуть скромнее запросы у Надежды Кадышевой — ее гонорар за праздничную ночь составляет 35 млн рублей.

В список востребованных попал и Ваня Дмитриенко. Молодой исполнитель, по словам Дворцова, просит за новогодний концерт 25 млн рублей. Для артиста его поколения сумма серьезная, но организаторы, судя по всему, не скупятся — молодежная аудитория готова платить за любимого исполнителя.

А вот SHAMAN (Ярослав Дронов) в новогодние заказы не попал. Эксперты объясняют это просто: патриотические песни — не совсем тот формат, который заказывают на праздничное застолье. Когда хочется легкости и веселья, заказчики выбирают проверенные хиты, а не торжественные марши.

Также стало известно, что за билеты на новогоднее выступление Филиппа Киркорова придётся отдать до 455 тысяч рублей. Король поп-сцены будет радовать поклонников в концертном зале «Барвиха».

40 млн за выступление: Раскрыты гонорары Лепса, Киркорова и других звезд за новогодние концерты