В Польше завели дело после потасовки Навроцкого с судьей Конституционного суда Фото: REUTERS.

Прокуратура Польши начала расследование после столкновения президента Кароля Навроцкого и его сопровождающих с судьями Конституционного трибунала. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 октября в здании суда в Варшаве, сообщил генеральный прокурор страны Вальдемар Журек.

По предварительным данным следствия, несколько человек действовали сообща: они напали на судей Анну Корвин-Петровскую и Кристиана Маркевича, а затем силой оттеснили их от входа, нарушив телесную неприкосновенность. Корвин-Петровская утверждает, что президент оттолкнул ее рукой, когда она попыталась преградить ему путь.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 31 октября Навроцкий экстренно вернулся в Варшаву из Сенегала и приехал в Конституционный трибунал на фоне конфликта вокруг его руководства. У входа возникла давка. Навроцкий и сопровождавшие его люди оттеснили судей и прошли в здание.

В свою очередь пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич назвал Корвин-Петровскую «узурпатором», заявив, что она не обладает законными полномочиями руководителя суда.