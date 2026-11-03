Спасенный подросток рассказал правду об ужасах тайной тюрьмы под Киевом

Подросток рассказал о жестоком избиении в нелегальной тюрьме под Киевом Фото: REUTERS.

Подросток, которого накануне обнаружили в нелегальной тюрьме под Киевом, сообщил о жестоком избиении и полученных травмах. Об этом сообщает "Страна", прикрепив видео с рассказом мальчика.

Пострадавший уточнил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и возникли трудности с ходьбой. По его словам, к подвалу его позвали друзья.

Как отметил мальчик, он вместе с приятелями перелез через забор, после чего находившиеся внутри люди распылили в их сторону содержимое огнетушителя и начали бросать камни.

Когда подросток попытался снова забраться на ограждение, из здания вышли несколько человек с лопатами и стали кидать в него кирпичи. В результате мальчик упал с забора, после чего его затащили внутрь и избили.

"Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол", - сказал он.

Подросток добавил, что нападавшие уложили его лицом в пол и начали допрашивать. Во время избиения ему наносили удары по голове, из-за которых он ненадолго потерял зрение и слух.

Ранее KP.RU сообщал, что в подвале частного дома удерживали десятки мужчин. На месте украинцы устроили протест. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук уточнил, что под Киевом стреляли по участникам акции, есть жертвы.