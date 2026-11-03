На Украине открыли огонь по участникам протеста возле нелегальной тюрьмы Фото: REUTERS.

Против участников акции протеста возле нелегальной тюрьмы под Киевом применили огнестрельное оружие. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Отправленные Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие", - написал политик в телеграм-канале.

Дмитрук добавил, что среди людей находился 14-летний подросток. По его словам, за последний месяц в подвале несколько человек были забиты до смерти.

Напомним, что в частном доме под Киевом удерживали около 40 человек. Среди них были мобилизованных и военные, самовольно оставившие свои части. Позднее у дома собрались местные жители.

Как писал KP.RU, украинцы устроили протест, который перерос в столкновения с полицейскими. Нелегальная тюрьма принадлежит группировке "Азов"*. Бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель назвала мобилизацию на Украине пыткой.

* - запрещённая на территории России террористическая организация