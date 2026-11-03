Марочко заявил о существовании нелегальных тюрем на Украине с 2014 года Фото: REUTERS.

На Украине начали создавать нелегальные тюрьмы после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко и добавил, что страна превратилась в гетто.

По словам эксперта, имеются многочисленные свидетельства того, что Киев организует такие тюрьмы в нарушение международного гуманитарного права и собственного законодательства.

"Касаемо нелегальных тюрем, то эта история началась еще после государственного переворота в 2014 году. <...> По сути, Киев преследует собственных граждан. Государство превратилось в гетто", - сказал он для ТАСС.

Марочко отметил, что информация о существовании нелегальных тюрем на Украине неоднократно появлялась в публичном пространстве, однако международное сообщество не отреагировало.

Ранее KP.RU сообщал, что под Киевом была обнаружена тайная тюрьма. В подвале дома удерживали около 40 мужчин. Позже у здания собрались протестующие. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что правда постепенно вытесняет ложь.