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НовостиВ мире3 ноября 2026 22:33

Нелегальные тюрьмы на Украине создают с 2014 года: "Преследуют собственных граждан"

Марочко заявил о существовании нелегальных тюрем на Украине с 2014 года
Мария ПАНЮТИНА
Марочко заявил о существовании нелегальных тюрем на Украине с 2014 года

Марочко заявил о существовании нелегальных тюрем на Украине с 2014 года

Фото: REUTERS.

На Украине начали создавать нелегальные тюрьмы после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко и добавил, что страна превратилась в гетто.

По словам эксперта, имеются многочисленные свидетельства того, что Киев организует такие тюрьмы в нарушение международного гуманитарного права и собственного законодательства.

"Касаемо нелегальных тюрем, то эта история началась еще после государственного переворота в 2014 году. <...> По сути, Киев преследует собственных граждан. Государство превратилось в гетто", - сказал он для ТАСС.

Марочко отметил, что информация о существовании нелегальных тюрем на Украине неоднократно появлялась в публичном пространстве, однако международное сообщество не отреагировало.

Ранее KP.RU сообщал, что под Киевом была обнаружена тайная тюрьма. В подвале дома удерживали около 40 мужчин. Позже у здания собрались протестующие. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что правда постепенно вытесняет ложь.