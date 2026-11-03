Военные Латвии заподозрили ВСУ в запуске упавшего на территории страны дрона

Упавший в Латвии беспилотник мог принадлежать ВСУ Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Упавший минувшей ночью в Латвии беспилотник, предположительно, принадлежит Вооруженным силам Украины. Об этом заявил советник латвийских вооруженных сил Роберт Скрауч.

"Прошлой ночью в Балвском крае упавший беспилотник, скорее всего, принадлежит украинской армии", - сказал советник для агентства LETA.

Напомним, что в ночь на 3 ноября жителей Латвии предупредили о воздушной угрозе. В связи с этим в воздух подняли истребители и задействовали дроны-перехватчики. Позднее был обнаружен упавший беспилотник.

Ранее KP.RU сообщал, что неизвестный дрон вторгся в воздушное пространство Латвии. Национальные вооруженные силы республики уточнили, что истребители стран НАТО сбили беспилотник, угроза была устранена.