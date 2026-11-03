В США эвакуировали избирательный участок из-за угрозы теракта Фото: REUTERS.

В американском штате Мичиган эвакуировали избирательный участок после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Браунстаун.

По данным ведомства, звонок с информацией о заложенной бомбе поступил на участок, расположенный в школе Gibraltar Carson. Из здания экстренно вывели всех людей.

После полицейские приступили к обыскам. Пользователи социальных сетей в комментариях к сообщению правоохранительных органов рассказали, что над школой кружат вертолеты.

Напомним, что в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбраны треть состава Сената и все члены Палаты представителей, а также губернаторы 36 штатов и территорий.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США перестанут существовать как государство. По его словам, это произойдет, если Демократическая партия победит на выборах.