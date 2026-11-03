На решение 90% американцев на выборах повлиял один фактор: появились данные первых экзитполов

Проблема коррупции в США повлияла на 90% избирателей Фото: REUTERS.

Проблема коррупции в американском руководстве стала одним из ключевых факторов при голосовании на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола NBC News.

Согласно опросу, 90% избирателей заявили, что борьба с коррупцией была для них ключевым обстоятельством при выборе кандидата. При этом 31% респондентов считают, что республиканцы способны эффективнее противостоять коррупции.

Предпочтение демократам в борьбе с коррупцией отдали 36% опрошенных американцев. По данным экзитпола, еще 33% не увидели преимуществ ни у одной из политических сил.

В рамках выборов переизбирают треть состава Сената и всех членов Палаты представителей, а также губернаторов 36 штатов и территорий. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.

Президент США Дональд Трамп вместе с союзниками наблюдает за подсчетом голосов на выборах. Они следят за процессом из Восточного зала Белого дома.