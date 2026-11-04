В Литве остались недовольны своим еврокомиссаром Кубилюсом: глава МО страны назвал причину

МО Литвы недовольно еврокомиссаром Кубилюсом из-за отказа дать деньги на оборону Фото: REUTERS.

В Литве разочаровались бездействием своего еврокомиссара по вопросам обороны и космосу Андрюсом Кубилюсом в вопросе выделения средств на борьбу с БПЛА, о котором попросили страны Балтии. Об этом журналистам заявил министр обороны Робертас Каунас.

Чиновник признался, что поведение Кубилюса сказывается на настроении прибалтийцев.

«С учетом того, что у нас есть свой еврокомиссар, отвечающий за данную сферу, хотелось бы с его стороны большей поддержки - не только моральной и словесной», - подчеркнул министр.

В какой форме страны Балтии ожидали получить эту помощь, Каунас уточнять не стал.

Накануне советник латвийских вооруженных сил Роберт Скрауч сообщил, что упавший минувшей ночью в Латвии беспилотник, предположительно, принадлежит ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что неизвестный дрон вторгся в воздушное пространство Латвии. Национальные вооруженные силы республики уточнили, что истребители стран НАТО сбили беспилотник, угроза была устранена.