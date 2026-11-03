В Польше началась спецоперация у границы с РФ из-за якобы угрозы диверсий. Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

В Польше заявили о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. С таким заявлением выступил главный комендант полиции Польши Марек Боронь, сообщает РИА Новости.

Речь идет о превентивных мероприятиях в условиях якобы существующих рисков в приграничной зоне.

«В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами», – сказал Боронь.

Не приводя никаких доказательств, чиновник отметил, что наращивать присутствие силовиков пришлось из-за сообщений о готовящихся провокациях и возможном проникновении через границу вооруженных групп.

В силовой операции Польши участвуют полицейские антитеррористы и подразделения полиции из других воеводств.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у России намерений воевать с Европой и странами НАТО. При этом глава государства сделал важное предостережение о возможной конфронтации.

Тем не менее, в Польше продолжают разгонять русофобские настроения. Так, накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в обострении политического кризиса вокруг Конституционного суда республики. По его утверждению, российские аккаунты и пропагандистские ресурсы якобы действуют совместно с представителями глобальных крайне правых движений.

Научный сотрудник Института Европы РАН, профессор факультета международных отношения СПбГУ Николай Межевич на это отметил, что версия участия России была бы конспирологически интересна, не будь обе стороны настроены так русофобски. Польский политический рефлекс – прежде всего обвинить Россию, а потом - Германию.

До этого главный польский дипломат Радослав Сикорский озвучил планы поставить на колени Россию за 42 дня. Он заявил, что если украинцы уничтожили половину русских нефтеперерабатывающих мощностей за полгода, Польша могла бы сделать это за шесть недель. У Варшавы якобы есть чрезвычайное преимущество над Россией в воздушных силах. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил, какими будут последствия.