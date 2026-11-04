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НовостиВ мире4 ноября 2026 3:45

В Белом доме заявили, что американцы пожалеют о голосовании за демократов

Американцы, проголосовавшие за демократов, пожалеют о своем решении после снижения цен на бензин, утверждают в Белом доме
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Американцы, проголосовавшие за демократов на промежуточных выборах, пожалеют о своем решении после снижения цен на бензин в случае урегулирования конфликта с Ираном.

Американцы, проголосовавшие за демократов на промежуточных выборах, пожалеют о своем решении после снижения цен на бензин в случае урегулирования конфликта с Ираном.

Фото: REUTERS.

Американцы, проголосовавшие за демократов на промежуточных выборах, пожалеют о своем решении после снижения цен на бензин в случае урегулирования конфликта с Ираном. Об этом РИА Новости заявил представитель Белого дома.

«Все, кто сегодня проголосовал за демократов, будут сожалеть о своем выборе, когда цены на бензин быстро снизятся после урегулирования конфликта с Ираном, но при этом они все равно останутся с целым списком либеральных демократов-экстремистов», - заявил чиновник.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о первых результатах промежуточных выборов в Конгресс США. По предварительным данным, кандидаты от Демократической партии лидировали в нескольких округах Индианы и Кентукки, а во Флориде демократ Дебби Вассерман-Шульц переизбралась в Палату представителей на 12-й срок.

KP.RU собрал последнюю информацию о результатах выборов в США. Итоги для Трампа неутешительные.