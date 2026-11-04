Основательница немецкой партии «За социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Сара Вагенкнехт. Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/www.imago-images.de/Global Look Press

Скандал с секретной тюрьмой под Киевом показал истинное отношение украинских властей к своим гражданам. Такое мнение в соцсети X высказала Сара Вагенкнехт, основательница немецкой партии «За социальную справедливость и разумную экономику» (BSW).

По её словам, пока сыновья богатых и влиятельных семей пользуются привилегиями за границей, молодых украинцев насильно отправляют на передовую, где они гибнут в «мясорубке». Вагенкнехт возложила часть ответственности за это на правительство Германии, которое поставляет Киеву оружие и выделяет многомиллиардные «подарки».

Скандал вокруг дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где в подвале удерживали людей, произошёл 2 ноября. Всего в доме могли удерживать до 40 человек. После того как информация разошлась по соцсетям, у дома собралась толпа с криками «позор», начались стычки с полицией. На фоне протестов часть удерживаемых отпустили. У одного из них был сломан позвоночник, у остальных заметны следы побоев; из подвала также вывели 14-летнего подростка. 3 ноября Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.