В США назвали неожиданную причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

Истоки причин нынешнего поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс были заложены еще в самом начале второго срока президента США Дональда Трампа. Он обещал раскрыть документы по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии, но должным образом не сделал этого. С таким предположением выступила газета The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что ключевой причиной поражения, конечно, стало начало Трампом войны с Ираном без объяснения ее необходимости.
«Но семена сегодняшнего вечера были посеяны еще в начале его второго срока, когда некоторые чиновники Белого дома не поняли, что избирателей президента волнуют документы по делу Эпштейна», — считает она.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс, на которых лидируют демократы. По его словам, республиканцы одержали бы крупную победу, если бы его имя было в избирательном бюллетене.
Также глава Белого дома заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс и настроен на работу с Демократической партией.