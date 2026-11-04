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НовостиВ мире4 ноября 2026 5:35

Трамп сообщил, что с ним уже связались лидирующие на выборах демократы: что сказали

Трамп заявил, что руководство демократов уже выразило желание сотрудничать
Анастасия СУТОРМИНА
Трамп заявил, что руководство демократов уже выразило желание сотрудничать. Фото: Annabelle Gordon-Pool via CNP/Global Look Press

Трамп заявил, что руководство демократов уже выразило желание сотрудничать. Фото: Annabelle Gordon-Pool via CNP/Global Look Press

Руководство побеждающих на выборах в Конгресс демократов уже связалось с президентом США Дональдом Трампом и выразило желание сотрудничать. Об этом в эфире Politico сообщил сам глава Белого дома.

«Они уже позвонили и хотят работать со мной... Мы тоже хотим, чтобы что-то происходило. Я уже поговорил с некоторыми лидерами Демократической партии», - сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс и настроен на работу с Демократической партией.

Граждане США проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Идет подсчет бюллетеней. По предварительным результатам картина для Республиканской партии Дональда Трампа, которая с начала его срока контролировала весь парламент, выглядит неутешительно.