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НовостиВ мире4 ноября 2026 5:49

Рейсу Белград-Москва пришлось вернуться в аэропорт отправления: всё из-за одного известного человека

Nova: рейс Air Serbia по пути в Москву развернулся над Литвой из-за Вулина
Анастасия СУТОРМИНА
Nova: рейс Air Serbia по пути в Москву развернулся над Литвой из-за Вулина. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Nova: рейс Air Serbia по пути в Москву развернулся над Литвой из-за Вулина. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Причиной изменения курса лайнера авиакомпании Air Serbia, который выполнял рейс Белград -Москва, стало то, что в самолете оказался бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Об этом сообщает портал Nova.rs.

Как отмечает издание, бывший высокопоставленный сербский чиновник не прошел соответствующую проверку, однако в самолете оказался.

Ранее напомним, сообщалось, что рейс Белград - Москва сербской авиакомпании Air Serbia был изменен. Борт был снова перенаправлен в Белград. Согласно заявлению авиакомпании, после получения информации, требовавшей дополнительных проверок в аэропорту, перевозчик действовал по инструкциям компетентных органов.

Накануне три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись в небе над Польшей и Литвой и направились обратно в Турцию.