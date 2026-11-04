Трамп не будет менять состав кабинета после поражения республиканцев на выборах Фото: REUTERS.

Американский президент Дональд Трамп в прямом эфире Fox News заявил, что кадровых перестановок в его кабинете после поражения республиканцев на промежуточных выборах не будет.

На прямой вопрос, ждать ли перемен в правительстве вследствие нынешних выборов, он ответил коротко: нет, мол, и добавил, что к его команде это вообще отношения не имеет. Никаких подробностей изменений после выборов в США Трамп не сообщил.

Любопытно, что тон Трампа в последние дни заметно поменялся. Ещё до голосования он дал понять телеканалу CBS, что с демократами, если те возьмут большинство в Конгрессе, разговор будет коротким.

«У меня есть высшая власть — она называется вето», — заявил тогда американский лидер, отвечая на вопрос о смене расклада в законодательном органе.