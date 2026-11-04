WSJ: Трамп признал, что война с Ираном стала причиной поражения республиканцев Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Wall Street Journal признал: война с Ираном сыграла свою роль в провале республиканцев на промежуточных выборах. При этом глава Белого дома подчеркнул, что ни секунды не жалеет о начале конфликта.

По словам Трампа, он не сомневается в правоте начатой войны, хотя именно она основательно подорвала популярность его президентства. Месяцами он добивался прекращения конфликта и, как пишет WSJ, жаловался советникам: война превратилась в постоянную головную боль.

Любопытно, что главной политической проблемой Трамп считает вовсе не саму войну, а рост цен на нефть. Бензин и дизель после начала конфликта резко подорожали, и это недовольство американских избирателей, похоже, ударило по республиканцам сильнее, чем сами боевые действия.

А кадровых перестановок в своем кабинете после поражения на выборах Трамп не планирует. Об этом он сообщил в прямом эфире Fox News.

Напомним, что граждане Соединенных Штатов проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. В окружении Трампа их результаты уже называют катастрофой.