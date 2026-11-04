«Тупая, как пробка»: Трамп оскорбил ведущую телеканала Fox News из-за того, как она освещала выборы в США

Трамп грубо оскорбил ведущую Fox News из-за освещения выборов Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп был взбешен тем, как ведущая Fox News Джессика Тарлоу освещает голосование и подведение результатов промежуточных выборов. Глава Белого дома назвал журналистку «тупой, как пробка». Свой гневный пост глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

«Смотрю предвыборные результаты на FoxNews, но терпеть не могу голос Джессики Тарлов — тупая как пробка, но именно голос меня бесит. Придётся пойти куда-нибудь ещё, пока эта неудачница не уйдёт из эфира — вернусь позже!» - пригрозил Трамп.

Досталось от американского лидера и самому телеканалу. По его словам, именно чрезмерное внимание внимание к демократам, настроенным против него, стало причиной падения рейтингов Fox News.

Ранее Трамп заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс и настроен на работу с Демократической партией.

Граждане США проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Идет подсчет бюллетеней. По предварительным результатам картина для Республиканской партии Дональда Трампа, которая с начала его срока контролировала весь парламент, выглядит неутешительно.