Мрачное оцепенение Трампа и побег министров: что происходило в Белом доме в ночь разгрома Республиканской партии

DM: Трамп спрятался с Натали Харп в Белом доме, наблюдая поражение своей партии Фото: REUTERS.

Вечером во вторник, 3 ноября, президент США Дональд Трамп остался в частных покоях Белого дома, отказавшись присоединиться к гостям и соратникам, собравшимся в Восточном зале. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источников, пока внизу подавали закуски, а на экранах демонстрировали укрепление позиций Демократической партии, Трамп находился в резиденции в компании главы аппарата Сьюзи Уайлс и помощницы Натали Харп. Первая леди при этом отсутствовала.

Собеседники издания описали обстановку на верхних этажах как крайне мрачную. Сводки Fox News довели главу государства до молчаливой ярости, которую он позже выплеснул на своей странице в соцсети Truth Social, возложив ответственность за неудачи на телеканал и губернатора Техаса Грега Эбботта.

По мере поступления плохих для Трампа новостей вечеринка сторонников MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») опустела. Госслужащие и члены кабинета, включая госсекретаря Марко Рубио, быстро покинули здание.

Как передает издание, в окружении президента уже начались поиски виновных в разгроме партии. В числе потенциальных кандидатов на увольнение источники называют Марко Рубио и министра обороны Пита Хеггета. Соратники связывают поражение с растущим недовольством населения войной в Иране, вызвавшей скачок цен на топливо и многомиллиардные расходы бюджета. Также под прицелом критиков оказалась сама Сьюзи Уайлс и ее команда, гарантировавшие Белому дому уверенную победу.

Напомним, Дональд Трамп удивился прогнозам о потере республиканцами контроля над Конгрессом и проигрыше на выборах губернаторов. Комментируя победу демократа в Техасе, он назвал Грега Эббота «псевдореспубликанцем», не связывая поражение партии со своей политикой.

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