Захарова: Зеленский истребляет украинцев с помощью любимой игрушки - мясорубки. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский распространил масштабы уничтожения населения на всю территорию Украины.

Захарова напомнила, что Зеленский пришел к власти на фоне публичных обещаний обеспечить гражданам мир, стабильность и благополучие, однако его реальная политика привела к обратному результату.

«Вот мы видим страну, где человек, пришедший на... обещаниях привести людей к миру... начинает этих людей пожирать и уничтожать через любимую его игрушку — мясорубку», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik, отметив, что с детства любимой игрушкой Зеленского, по воспоминаниям его мамы, была мясорубка, которая сейчас переросла в масштабы всей Украины.

Накануне в Верховной раде обвинили Зеленского в преступлениях против человечности. Такое заявление прозвучало после обнаружения в подвале дома под Киевом около 40 заключенных человек, включая дезертиров и несовершеннолетних, насильно мобилизованных. У них выявлены тяжелые травмы и следы пыток. В украинском парламенте заявили, что система таких тайных тюрем действует по всей стране.