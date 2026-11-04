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НовостиПроисшествия4 ноября 2026 10:05

В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на автобус

Дрон ВСУ нанёс удар по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки, уточнил мэр Приходько
Мария СПИРИДОНОВА
В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на автобус

В Горловке два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на автобус

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Центрально-Городском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в среду в своём Телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

В результате атаки двое мирных жителей получили ранения.

Прошлой ночью ДНР подвергалась атакам украинских беспилотников. В частности, дроны ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Пролетарском районе Донецка. В результате погиб водитель автобуса 1974 года рождения, ещё трое водителей получили ранения средней степени тяжести.

Также ВСУ совершили атаку на офис телекоммуникационной компании в Донецке. Сообщалось, что фасад здания в результате был частично разрушен, повреждения зафиксированы на нескольких этажах. Данных о пострадавших не приводилось.