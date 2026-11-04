«Покрасневшие» штаты, предательство и катастрофа для Трампа: чем закончились промежуточные выборы в США Фото: REUTERS.

В США завершились промежуточные выборы в Конгресс, которые обернулись крупным поражением Республиканской партии Дональда Трампа. Последними закрылись избирательные участки на Аляске в 09:00 по московскому времени. По прогнозам американских СМИ, демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса.

Голосование прошло 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Хотя подсчет бюллетеней еще продолжается, предварительные результаты уже позволяют говорить о серьезном изменении расстановки политических сил в Вашингтоне.

По прогнозу Bloomberg, Демократическая партия получит 53 места в Сенате при необходимых для большинства 51. При этом семь мандатов демократам удалось отобрать у республиканцев. В Палате представителей представители Демпартии также преодолели необходимый порог в 218 мест.

Особенно болезненными для Трампа стали результаты в традиционно республиканских штатах. Так, в Канзасе демократ впервые с 1932 года смог победить на выборах в Сенат. А в Техасе, который десятилетиями считался надежной опорой республиканцев, представитель Демпартии также одержал победу в борьбе за сенаторское кресло.

Не обошлось и без своеобразного предательства со стороны однопартийцев Трампа. Еще до голосования многие республиканские кандидаты начали дистанцироваться от американского лидера. Согласно исследованию Reuters, из 62 кандидатов в конкурентных округах 41 пытался подчеркнуть разногласия с президентом или избегал тесной публичной связи с ним.

Ситуацию в окружении Трампа оценили крайне мрачно. Как писал KP.RU со ссылкой на CBS News, один из республиканских стратегов назвал первые результаты выборов катастрофическими и кошмарными, а другой сравнил происходящее с бойней.

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что готов признать итоги голосования и сотрудничать с демократами. Президент США подчеркнул, что с нетерпением ожидает начала совместной работы. С чем связана такая резкая смена позиции – остается только гадать. Вероятно, глава Белого дома пытается подстроиться под обстоятельства.