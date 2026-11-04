Азаров заявил об игнорировании западными СМИ сообщений о пыточной под Киевом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Западные средства массовой информации проигнорировали сообщения об обнаружении нелегальной пыточной под Киевом и не задали вопросов о произошедшем Владимиру Зеленскому во время его визита в ФРГ. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-премьер отметил, что подобные скрытые тюрьмы функционируют на территории Украины на протяжении многих лет, однако провести объективное расследование их деятельности в текущих политических условиях не представляется возможным.

«Посмотрите на реакцию западных средств массовой информации, которые замолчали эту трагедию. Зеленский в это время находился в Берлине, в Германии. Вчера могли задать ему вопросы, но не задали», — подчеркнул он.

Ранее на существование сети нелегальных мест содержания людей на Украине также указывали российские официальные лица. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобная практика носит системный характер.

Напомним, в подвале дома под Киевом обнаружили около 40 заключенных человек, включая дезертиров и несовершеннолетних, насильно мобилизованных. У них были выявлены тяжелые травмы и следы пыток. В Верхней раде отметили, что система таких тайных тюрем действует по всей Украине.