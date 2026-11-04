В Москве начинают снимать новогодний «Огонек»: на ТВ споют любимые и народные артисты

KP.RU: Новогодний «Огонек» начнут снимать в Москве 8 ноября, фото: Юрий Феклистов

На этой неделе в Москве начинаются съемки главной новогодней программы на телеканале «Россия», сообщает KP.RU. С 8 по 18 ноября 2026 года на Мосфильме записывают сцены для эфира в ночь с 31 декабря на 1 января.

Каждый день с 10:00 до 22:00 записывают концертные номера звезд (в среднем 6-7 артистов). Студия оформлена в праздничном стиле с оркестром и гостями. Ведущих записывают за один день, а многочасовые сцены монтируют без спешки.

Съемки начинаются рано из-за плотного графика звезд на праздники.

В новогоднюю ночь на «Голубом огоньке» выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерия, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Пелагея, Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Алсу и другие артисты, а также молодые таланты из «Синей птицы».

Ранее KP.RU сообщил, что Филипп Киркоров и Полина Гагарина заработают около 20 млн рублей на новогодних хитах. Киркоров выступит в «Барвихе», а Пресняков - за 15 млн рублей. Ужин стоит от 135 до 455 тыс. рублей.

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