Politico назвало прошедшие выборы унижением столетия для Трампа Фото: REUTERS.

Результаты прошедших выборов стали сокрушительным ударом и беспрецедентным унижением для президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Politico, отмечая, что масштаб поражения республиканцев разрушил ключевой инструмент управления американского лидера — ауру непобедимости и страха.

"Выживание его президентства теперь зависит от того, насколько хорошо он сможет адаптироваться к суженным обстоятельствам, чего он никогда прежде не делал. Главная проблема для Трампа заключается в том, что его любимый инструмент управления — это страх", — сказано в публикации.

Авторы публикации заявляют, что на протяжении 22 месяцев второго срока Трамп выстраивал политику на демонстрации неуязвимости, однако сокрушительный разгром партии подорвал эту конструкцию. Политическая коалиция начала распадаться, а демократы демонстрируют усиление позиций даже в традиционно консервативных регионах.

Потеря контроля над обеими палатами Конгресса ставит под угрозу оставшуюся часть его президентского срока. В статье говорится о том, что теперь в свои 80 лет Трампу предстоит сделать тяжелый выбор: адаптироваться к новой политической реальности или окончательно утратить рычаги влияния на государственные процессы.

Напомним, после промежуточных выборов в США демократы получили контроль над Конгрессом. СМИ пишут о том, что это может привести к третьему импичменту Дональда Трампа.

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