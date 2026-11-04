KP.RU: Мама удивившего Путина 8-летнего мальчика рассказала о помощи военным

Волонтёр Флигинских высоко оценила семью удивившего Путина мальчика из Белгорода, фото: предоставлено КП + Сергей Савостьянов/ТАСС

Мама 8-летнего Миши из Белгорода, поразившего президента России Владимира Путина самоотверженностью и участием в волонтёрских лесозаготовках для военнослужащих, рассказала KP.RU, как проходят их трудовые будни. По словам Марии, на волонтёрскую работу они ездят всей семьёй, и даже иногда берут с собой 75-летнюю прабабушку мальчика.

"Мы сами из Белгорода, но ездим на заготовки бревен в Старооскольский район с апреля 2024 года. Трудимся мы, как и рассказал Мишаня, всей семьей. Его берем с собой с самого первого раза. Прабабушка его тоже нам по возможности помогает, ей в этом году исполнилось 75 лет", - говорит женщина.

По словам Марии, у каждого на заготовках своя миссия. Миша с мамой собирают ветки для сжигания в пожароопасный сезон и украшают бревна посланиями для военных с помощью красок и трафаретов.

Иногда помогают на полевой кухне, но больше всего Миша общается с военными, которые приезжают. Они рады его компании, он их веселит и задает вопросы. Недавно играли в "Камень, ножницы, бумага" на отжимания, и военные оставили Мишане свои шевроны в благодарность.

Ранее KP.RU сообщил, что восьмилетний Миша из Белгородской области рассказал Владимиру Путину на Красной площади в День народного единства, что вместе со взрослыми заготавливает брёвна для блиндажей на СВО. Разговор состоялся после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.