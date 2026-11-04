Волонтёр Флигинских рассказала о семье мальчика из Белгорода, удивившего Путина, фото: предоставлено КП

Белгородские волонтёры рассказали KP.RU, как работает на лесозаготовках семья 8-летнего Миши, который пообщался с президентом России Владимиром Путиным 4 ноября на Красной площади. По словам руководителя волонтерской организации "Брёвна 31" Ольги Флигинских, семью Миши можно охарактеризовать как "настоящую, русскую".

"Они давно волонтёрят у нас. Они открытые, хорошие люди. Такая настоящая русская семья. Видно, как они любят друг друга. Честно говоря, у нас все семьи такие. Другие к нам не приезжают", - говорит волонтёр.

Организация начиналась с 15 человек, помогающих военным. Сначала передавали тёплые носки, затем появились запросы на дрова. Заготавливали дубовые дрова, и благодаря сарафанному радио число волонтёров выросло.

В лучшие времена грузили по 25 машин бревнами, но сейчас людей приезжает меньше, работает костяк из 50 человек, есть материальная поддержка из других стран, например, из Японии. Семей, которые приезжают регулярно, всего около десяти.

Ранее KP.RU сообщил, что 8-летний Миша из Белгородской области поведал Владимиру Путину на Красной площади, что он вместе с взрослыми участвует в заготовке брёвен для блиндажей на СВО.