«Оставляют свои шевроны»: Мама поразившего Путина 8-летнего мальчика рассказала, как военные его благодарят за помощь

Удививший Путина 8-летний мальчик получает за свою помощь шевроны от бойцов СВО. Фото: Предоставлено «Комсомольской правде»

Удививший президент РФ Владимира Путина 8-летний мальчик Миша Калашников получает за свою помощь бойцам спецоперации военные шевроны. Об этом в интервью KP.RU рассказала его мама Мария Калашникова.

По словам женщины, участники операции часто приезжают к волонтерам, передающим блиндажи на передовую. Миша любит общаться с военными, постоянно их веселит и задает вопросы. Недавно, например, ребенок вместе с ними играл на отжимания в «Камень, ножницы, бумага», сообщила Мария.

«В благодарность ребята на память оставляют Мишане свои шевроны, поэтому у него уже целая коллекция», - сказала мать.

Ранее KP.RU писал, что Мише Калашникову предоставили возможность пообщаться с Владимиром Путиным на Красной площади в Москве. Мальчик рассказал президенту, что все время помогает военнослужащим, которые сейчас участвуют в СВО. Он делает своими руками блиндажи. Эта история поразила главу государства.

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