Киев бунтует: жители вышли на протесты из-за отключения электроэнергии

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Киеве местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

В Telegram-канале издания опубликовано видео, снятое в Академгородке — жилом массиве в Святошинском районе украинской столицы. На кадрах видно, что на перекрытой жителями дороге уже образовалась большая пробка.

Как уже сообщал KP.RU, проблемы с электричеством в Киеве носят затяжной характер. В начале ноября городская администрация приостановила движение трамваев и троллейбусов на неопределенный срок из-за критической ситуации в энергосистеме. Ранее мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электроснабжением крайне сложной.