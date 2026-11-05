«Пустая затея»: в США высказались о перспективах импичмента Трампу

Доцент Меллен: у демократов не получится объявить импичмент Трампу Фото: REUTERS.

Победившие на промежуточных выборах в конгресс демократы могут предпринять попытку объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Но вряд ли эти усилия увенчаются успехом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен.

«Импичмент возможен, но это пустая затея. Даже при наличии контроля над палатой представителей, принятие статей импичмента - это только выдвижение обвинений против должностного лица», - считает эксперт.

Однако после этого дело уходит в сенат, напомнил Меллен, который с большой долей вероятности просто откажется затевать судебное разбирательство.

Накануне американские СМИ сообщали, что после победы демократов Дональду Трампу может грозить импичмент в третий раз. Республиканцы потеряли ключевые места по всей стране, а демократы взяли 54 места в Сенате против 44 у соперников.

Глава Белого дома, в свою очередь, выразил уверенность в необоснованности процедуры импичмента, которой ему грозит Демпартия. Он заявил, что она не вызывает у него тревоги. Он также предупредил, что попытки импичмента могут нанести серьёзный ущерб Демократической партии.