Финуправляющая Блиновской пожаловалась на приговор блогерше: заявление рассмотрят в ВС

Верховный суд получил жалобу от финуправляющей на приговор Блиновской. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В Верховный суд поступила жалоба на приговор блогерше Елене Блиновской. Ее обвинили в уходе от уплаты налогов с помощью схемы дробления бизнеса. Финансовая управляющая блогерши Мария Ознобихина выступила против решения суда. Она обратилась с жалобой в ВС. Так сказано в материалах суда, цитирует ТАСС.

Как уточняется, финуправляющая Елены Блиновской посетовала на решение конфисковать и обратить в доход государства имущество семьи блогерши. Савеловский районный суд Москвы взыскал в пользу РФ материальные ценности предпринимательницы. Кроме того, суд удовлетворил иск к блогерше на сумму в 587 миллионов рублей.

"Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 3 марта 2025 года", - сказано в материалах по делу.

Елена Блиновская получила пять лет колонии. Кроме того, ей запретили заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

Блогерша ранее обжаловала отказ в отсрочке от наказания в Верховном суде. Жалоба поступила в суд 26 октября. Дата рассмотрения заявления не назначалась. Елена Блиновская вновь обратилась к Верховному суду после отказа со стороны Второго кассационного суда общей юрисдикции. Он не дал защите передать жалобу на отказ в отсрочке для рассмотрения в судебном заседании. Решение последовало после того, как в конце 2025-го блогерша попросила отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Арбитражный суд Москвы обнаружил еще один долг "королевы марафонов". Блогерша задолжала ФНС дополнительно почти 16 тысяч рублей. Требование о взыскании признали обоснованным. Известно, что его рассмотрели без проведения судебного заседания и вызова фигурантов дела Елены Блиновской о банкротстве.

В Петербурге тем временем завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 65 миллионов рублей. С 2019 по 2021 год она подавала декларации с ложными сведениями о вычетах по НДС. Обвиняемая добровольно вернула миллион рублей. На имущество организации наложили арест.