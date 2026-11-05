"Единая, твердая позиция": в Армении оппозиционные силы объединились против партии власти

Двенадцать оппозиционных сил в Армении заявили о консолидации. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Армянские оппозиционеры решили объединиться на фоне серьезных разногласий с официальным Ереваном. Двенадцать политических объединений заявили о готовности бороться с партией власти. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян по итогам встречи с представителями политических сил. Его речь приводит местное агентство Aysor.am.

Он уведомил, что оппозиционеры приняли совместное заявление о формировании общенациональной консолидации. Данная коалиция намерена достичь ряда государственных целей.

Как уточняется в согласованном документе, подписавшие заявление стороны осознают масштаб стоящих перед армянским народом вызовов. Представители двенадцати политических сил сочли необходимым объединить усилия для их преодоления.

"Сегодня, перед лицом вызовов, стоящих перед нашей страной, мы пришли к убеждению: несмотря на многочисленные разногласия и пройденные нами разные пути, мы должны выработать единую, твердую позицию по ряду ключевых вопросов. Это необходимо для того, чтобы мы могли эффективно противостоять уступкам, которые нам навязывают", - прокомментировал решение Нарек Карапетян.

Во встрече приняли участие представители Республиканской партии страны, Армянского национального конгресса, "Процветающей Армении", "Демократической альтернативы" и других объединений.

Один из самых ярких оппозиционеров республики Самвел Карапетян столкнулся с давлением со стороны государства. Силовики увезли политика после обысков в его доме. Процедуру провели утром 4 ноября. Следственный комитет Армении начал следственные действия одновременно по 65 адресам в рамках уголовного дела об экономических преступлениях и контрабанде.

Неожиданным результатом обыска стало изъятие компьютера детей политика. Адвокат Армен Фероян назвал инцидент беззаконием. Он указал на начало политического преследования. Адвокат при этом пояснил, что деталями дела пока не располагает. Нарек Карапетян в свою очередь напомнил, что это уже четвертый обыск за год. По его словам, каждый раз силовики приводят одни и те же якобы обоснованные основания.