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НовостиОбщество5 ноября 2026 4:13

Суд Москвы заочно арестовал двух бывших членов СНБО Украины: в чем их обвиняют

В Москве заочно арестованы два экс-члена СНБО Украины Шокин и Назаренко
Анастасия СУТОРМИНА
В Москве заочно арестованы два экс-члена СНБО Украины Шокин и Назаренко

В Москве заочно арестованы два экс-члена СНБО Украины Шокин и Назаренко

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Суд в Москве заочно арестовал бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и экс-председателя Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко. В России они обвиняются в преступлениях против мирного населения Донбасса в 2014 году. Об этом со ссылкой на судебный акт сообщает ТАСС.

«Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шокина В. Н. и Назаренко В. А. удовлетворены», — говорится в документе.

Бывших украинских чиновников обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Накануне московский суд заочно арестовал генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. По этому же обвинению суд в Москве заочно отправил под стражу Олега Нечаева — бывшего первого зама командующего силами спецопераций ВСУ.