The Washington Sun: посол США в Индии может получить пост Рубио. Фото: Stefano Facchin Photography / Al/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский посол в Индии и спецпредставитель США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор может подняться на более высокую ступень в вашингтонской иерархии — вплоть до кресла госсекретаря или главы аппарата Белого дома. Об этом пишет портал The Washington Sun, ссылаясь на осведомлённые источники.

По их данным, в ближайшем окружении Дональда Трампа Гора прочат в число претендентов на ключевые посты. Среди возможных вариантов называют должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома, которую сейчас занимает Сьюзан Уайлс, и пост госсекретаря, принадлежащий Марко Рубио.

Издание характеризует дипломата как близкого соратника Трампа, доверенное лицо Рубио и одного из главных проводников американских интересов в Азии. При этом ни Рубио, ни Уайлс публично не заявляли о желании уйти из администрации. Впрочем, отдельные собеседники портала в Госдепе и республиканских кругах допускают, что Рубио может оставить правительство ради подготовки к президентской кампании 2028 или 2032 года. Сам Гор, по словам источников, не против нового назначения.

Тем временем в Вашингтоне обсуждают возможную отставку главы Пентагона Пита Хегсета. Он может лишиться поста на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Новым шефом Пентагона в таком случае рассматривают губернатора Флориды Рона Десантиса — он может занять пост в январе, узнал телеканал CBS News.