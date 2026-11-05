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НовостиВ мире5 ноября 2026 6:02

WSJ: Мелания Трамп пожаловалась мужу на депортацию своих знакомых

Жалоба первой леди США на депортацию её знакомых заставила Трампа усомниться в иммиграционной политике, пишет WSJ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Первая леди США Мелания Трамп и президент США Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп и президент США Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Жалоба первой леди США Мелании Трамп на депортацию её знакомых заставила Дональда Трампа усомниться в курсе своей иммиграционной политики. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«После того, как первая леди Мелания Трамп пожаловалась на депортацию знакомых ей людей, президент заявил помощникам, что архитектор его агрессивной иммиграционной кампании Стивен Миллер зашел слишком далеко», — говорится в публикации.

По данным издания, иммиграционная тема стала одной из причин сокрушительного поражения республиканцев на выборах во вторник: жёсткие меры снизили число нелегальных пересечений границы, но вызвали конфликты в городах, включая гибель двух американцев в Миннесоте.

Сам Трамп, комментируя итоги выборов, накануне заявил, что «немного удивлён», и попытался дистанцироваться от поражения, подчеркнув, что его имени не было в бюллетенях.