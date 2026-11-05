Состояние Трампа упало после выборов в Конгресс: во что обошлась президенту США победа демократов

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Состояние Дональда Трампа сократилось после сокрушительной победы демократов на промежуточных выборах. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, инвестиционные активы, принёсшие президенту более 2 млрд долларов за первый год в должности, резко подешевели на следующий день после поражения республиканцев. Акции Trump Media and Technology Group в среду утром стоили чуть более 5 долларов — исторический минимум против максимума в 101 доллар, за ночь они упали на 11%.

Другой крупный актив семьи Трампа — токены World Liberty Financial: после выборов они торгуются менее чем по 5 центов, тогда как на пике в 2025 году стоили 31 цент. Монеты $Trump также подешевели до примерно 1,40 доллара, потеряв за ночь около 10%.

Как отметил доцент Джорджтаунского университета Джим Энджел, покупатели таких активов на деле делают ставку на популярность Трампа, а она сейчас на рекордно низком уровне.

«Люди думают, что инвестируют в Трампа. На самом деле это не так. На самом деле они делают ставку на его популярность», — сказал Энджел.

Комментируя итоги промежуточных выборов в США, Трамп заявил, что готов принять результаты голосования, и выразил намерение работать с демократами. При этом поражение республиканцев он объяснил тем, что его имени не было в бюллетенях.