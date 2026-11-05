Reuters: демократы могут изменить внешнюю политику США после победы на выборах. Фото: IMAGO/Ariel Peña/www.imago-images.de/Global Look Press

После победы демократов на промежуточных выборах внешняя политика США может скорректироваться сразу по пяти направлениям. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, получившие контроль обеими палатами Конгресса, демократы намерены урезать полномочия администрации Дональда Трампа в вопросах военных действий и расходов.

В числе вероятных перемен Reuters называет сдерживание операции против Ирана: демократы могут сократить оборонные расходы или заблокировать назначения, вынуждая Трампа заручиться согласием Конгресса для продолжения боевых действий. Другое направление — наращивание поддержки Украины. Кроме того, демократы могут ограничить или вовсе прекратить военную помощь Израилю, а также задействовать бюджетные рычаги — урезать военные расходы и разморозить иностранную помощь, заблокированную администрацией. Отдельным треком может стать усиление контроля за политикой в Латинской Америке, включая действия США в Венесуэле и санкции против Кубы.

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, а в 36 штатах — ещё и губернаторов. По последним оценкам ведущих СМИ, по итогам голосования демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса нового созыва. Комментируя итоги, Трамп заявил, что готов принять результаты голосования и «с нетерпением ждёт» сотрудничества с демократами.