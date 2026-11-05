Белый дом объявил войну Конгрессу: озвучена стратегия Трампа на оставшийся срок

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп намерен вести борьбу с Конгрессом после победы демократов на промежуточных выборах. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В администрации Трампа прогнозируют противостояние президента с Конгрессом под контролем демократов в оставшиеся два года его срока. Там заявляют, что Трамп снова бросит вызов всем прогнозам, фейковым новостям и радикальным левым, а демократы будут пытаться — и не смогут — отменить всё, что хозяин Белого дома сделал.

В частности, в Белом доме утверждают, что демократы намерены «восстановить калечащие операции по смене пола* у несовершеннолетних», «повысить налоги», «наводнить страну нелегальными иммигрантами», «начать очередную мистификацию с импичментом» и «отказаться от энергетического доминирования». Эти попытки, подчёркивают в администрации, обречены на провал.

«Американский народ уже отверг эту повестку дня. Попытки подвергнуть президента Трампа импичменту, отменить его программу действий или свести на нет достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых: провал», — заявляет Белый дом.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября и обернулись для республиканцев сокрушительным поражением. Демократы, по прогнозам ведущих СМИ, вернули контроль над обеими палатами Конгресса. Сам Трамп заявил, что «немного удивлён» итогами голосования, и попытался дистанцироваться от поражения республиканцев, подчеркнув, что его имени не было в бюллетеня.

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