Надежда Кадышева удивила ценой за выступление на Новый год: артистка хочет кубышку в десятки миллионов Фото: Даниил ОПАРИН.

Певица Надежда Кадышева просит 35 миллионов рублей за выступление на Новый год. Об этом KP.RU рассказал продюсер Сергей Дворцов, раскрывший расценки российских звезд на праздничные корпоративы.

По словам эксперта, Кадышева остается одной из самых дорогих артисток отечественной эстрады. При этом ее гонорар оказался немного скромнее, чем у Григория Лепса, который готов выступить за 40 миллионов рублей.

«Самый дорогой артист у нас по-прежнему Григорий Лепс. Богатые люди готовы платить Григорию Викторовичу по 40 млн за одно новогоднее выступление. Чуть дешевле стоит Надежда Кадышева: ее новогодний гонорар - 35 млн руб.», — рассказал Дворцов.

Впрочем, далеко не все звезды требуют за праздничные концерты десятки миллионов. Например, Татьяна Буланова берет за выступление пять-шесть миллионов рублей. По словам продюсера, именно она стала лидером по количеству новогодних заказов благодаря сравнительно доступным расценкам.

В целом декабрь остается самым прибыльным месяцем для артистов. В преддверии праздников стоимость их выступлений обычно увеличивается в полтора-два раза.

Ранее KP.RU выяснил, что Надежда Кадышева вошла в число самых дорогих исполнителей на российских корпоративах. Тогда ее обычный гонорар оценивался в 20 миллионов рублей. При этом организаторы отмечали высокий спрос на артистов, получивших известность в 1990-е годы.