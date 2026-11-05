Эрдоган заявил о желании провести с Путиным переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на борту самолёта по возвращении из Южной Кореи.

По словам Эрдогана, после встречи с Зеленским в Стамбуле 31 октября турецкая сторона хочет также провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса.

Владимир Зеленский в интервью турецким СМИ заявил о своей якобы готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. 1 ноября помощник главы государства Юрий Ушаков, в свою очередь, сообщил журналистам, что президент никогда не отказывался от разговоров с Зеленским. Так он прокомментировал вопрос о том, ответит ли российский лидер на возможный звонок Зеленского. По словам Ушакова, Путин, конечно, ответит — он ни разу не отказывался от разговоров.