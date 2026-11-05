Карлсон: США обанкротились из-за конфликта с Ираном и других войн. Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post/Global Look Press

Участие Соединенных Штатов Америки в войне с Ираном и другие военные конфликты сделали Штаты фактическим банкротом. Об этом в новом выпуске своей программы заявил журналист Такер Карлсон.

«Соединенные Штаты обанкротились из-за этих войн. И это не антисемитская теория заговора. Это математика», — сказал Карлсон в новом выпуске своей авторской программы.

Журналист отметил, что деятельность американских военных оказывает гораздо большее влияние, чем проигрыш республиканцев на выборах. Она наносит серьезный ущерб самим США.

«Все знали, что республиканцев ждет разгром из-за войны в Иране. Все это знали», — заключил журналист.

Западная пресса сообщила, что после победы демократов на промежуточных выборах внешняя политика США может скорректироваться сразу по пяти направлениям.

При этом состояние Дональда Трампа сократилось после сокрушительной победы демократов на промежуточных выборах. Инвестиционные активы, принёсшие президенту более 2 млрд долларов за первый год в должности, резко подешевели на следующий день после поражения республиканцев.