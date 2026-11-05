Песков: Обеспечение интересов РФ по Украине не может зависеть от ситуации в США Фото: Иван Макеев.

Обеспечение интересов России по украинскому вопросу не может зависеть от внутриполитической ситуации в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские интересы будут обеспечены в любом случае, независимо от происходящего в Вашингтоне. Ситуация в Соединенных Штатах не должна влиять на достижение целей Москвы по Украине.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США пока кардинально не влияет на интересы России. По его словам, Москва продолжает полезные консультации с американской администрацией по Украине. При этом политик допустил, что ослабление позиций президента США Дональда Трампа осложнит дальнейшее взаимодействие сторон.

Кроме того, Песков подтвердил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины состоится 10-11 ноября в Абу-Даби. Представитель Кремля уточнил, что встреча будет посвящена урегулированию украинского конфликта. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.