Песков: Россию на встрече у Мелании Трамп представят Лантратова и Дмитриев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация будет представлена на встрече с первой леди Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Об этом 5 ноября, в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Российская сторона действительно будет представлена Лантратовой и Дмитриевым», — сказал Песков, ответив на вопрос представителей СМИ о том, удалось ли решить вопрос с визами делегации РФ.

Напомним, встреча с Меланией Трамп в Белом доме запланирована на вечер 5 ноября. Первая леди США планирует обсудить с российской и украинской стороной прекращение огня в Алешках. При этом ранее Дмитрий Песков сообщал журналистам, что у российской делегации возникли проблемы с оформлением виз. До последнего момента не было понятно, удастся ли представителям РФ оформить необходимые документы.