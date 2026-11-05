На Украине арестовали водителя скорой, приехавшей к тайной тюрьме под Киевом Фото: REUTERS.

Суд в Киеве арестовал на 60 дней водителя скорой помощи Виктора Ена, который приехал к дому с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под украинской столицей. Мужчину отправили под стражу без права внесения залога, сообщило 5 ноября издание «Новости.LIVE».

Ен стал третьим человеком, которого арестовали после скандала вокруг незаконного удержания людей в подвале частного дома. Ранее под стражу без залога отправили медработницу Валентину Молодую и Татьяну Кирееву, также прибывшую к месту происшествия. При этом, по имеющимся данным, ни один из военнослужащих, находившихся в доме, арестован не был.

Ранее KP.RU писал, что в Петропавловской Борщаговке местные жители попытались штурмовать частный дом, где, по свидетельствам очевидцев, в подвале удерживали десятки мужчин. Медики рассказывали о пострадавших, которым требовалась госпитализация, одна из женщин утверждала, что ее мужа держали там 37 дней и избивали.

Медик Валентина Молодая объясняла свой приезд к дому просьбой знакомой, сообщившей о тяжелобольном родственнике, которого удерживали против воли. По словам женщины, мужчина перенес сложную операцию и страдал от нескольких сопутствующих заболеваний, поэтому она решила лично осмотреть его.