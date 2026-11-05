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НовостиПолитика5 ноября 2026 16:23

Дмитриев: Путин высоко ценит усилия Трампа в мирном урегулировании на Украине

Дмитриев заявил, что президент России высоко ценит усилия Трампа в процессе достижения мира на Украине
Мария МАМАЕВА
Дмитриев: Путин высоко ценит усилия Трампа в мирном урегулировании на Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитриев: Путин высоко ценит усилия Трампа в мирном урегулировании на Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин высоко ценит усилия главы США Дональда Трампа, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды, работающей над мирным планом по Украине», - отметил он.

Дмитриев также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие по прекращению огня и координацию гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По словам главы РФПИ, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном имеет значение не только для России и США, но и для всего мира.

Ранее KP.RU сообщал, что 5 ноября в Белом доме проходит встреча, на которой присутствуют первая леди США, а также представители России и Украины.