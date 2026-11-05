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НовостиПолитика5 ноября 2026 16:29

Дмитриев: Путин лично отдал инструкции для успешного прекращения огня в Алешках

Дмитриев принимает участие во встрече в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп
Мария МАМАЕВА
Дмитриев: Путин лично отдал инструкции для успешного прекращения огня в Алешках. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Дмитриев: Путин лично отдал инструкции для успешного прекращения огня в Алешках. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин лично отдал необходимые инструкции для успешного прекращения огня в Алешках Херсонской области. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Украинская сторона соблюдала режим прекращения огня, и данная гуманитарная миссия показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», - подчеркнул он.

Напомним, что 5 ноября Дмитриев принимает участие во встрече в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп, на которой присутствуют представители России и Украины. Супруга американского лидера также передала личное послание Путину через главу РФПИ.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Путин высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды в мирном урегулировании конфликта на Украине.