Дмитриев: Путин лично отдал инструкции для успешного прекращения огня в Алешках. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин лично отдал необходимые инструкции для успешного прекращения огня в Алешках Херсонской области. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Украинская сторона соблюдала режим прекращения огня, и данная гуманитарная миссия показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», - подчеркнул он.

Напомним, что 5 ноября Дмитриев принимает участие во встрече в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп, на которой присутствуют представители России и Украины. Супруга американского лидера также передала личное послание Путину через главу РФПИ.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Путин высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды в мирном урегулировании конфликта на Украине.