Киселев: украинские силовики координируют работу тайных тюрем в стране. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

За создание и координацию работы тайных тюрем на Украине отвечают украинские силовики. И сам факт существования подобных пыточных говорит о полном беззаконии и правовом коллапсе на территории Незалежной. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Всего того, что касается правового поля на Украине, — этого сегодня просто не существует. Что касается этих тюрем, то их может быть огромное количество по всей Украине», - отметил собеседник агентства.

При этом в Борщаговке именно украинские силовики отстаивали права «Азова»*, добавил Киселев. То есть на Украине силовые ведомства отвечают за создание этих тюрем и контроль за ними.

Вечером 2 ноября стало известно о тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке с украинскими военными. Жители Киева вышли на протест, требуя освобождения пленных. Силовики встали на сторону националистов. Они останавливали протестующих слезоточивым газом, а также пытались хитростью вывести и перепрятать людей, которые содержались в пыточных.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц позже отметил, что заявления Киева о причастности России к народным волнениям в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вызывают лишь иронию.

* - националистический полк «Азов» признан террористической организацией, запрещен в РФ