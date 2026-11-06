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НовостиВ мире6 ноября 2026 3:24

Мелания Трамп попросила главу РФПИ передать послание Владимиру Путину

Мелания Трамп заявила, что написала письма Путину и Зеленскому
Алина КОЧНЕВА
Мелания Трамп в Белом доме передала письма Путину и Зеленскому

Мелания Трамп в Белом доме передала письма Путину и Зеленскому

Фото: REUTERS.

Супруга президента США Мелания Трамп провела встречу с представителями России и Украины в Белом доме. В формате пресс-конференции они обсудили обстановку в Алешках Херсонской области. В завершении речи Мелания Трамп передала письма президенту России Владимиру Путину и нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в материале на сайте Белого дома.

Первая леди Соединенных Штатов передала послание Владимиру Путину через главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Зеленский получит письмо от Мелании Трамп с помощью председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Содержание посланий остается неизвестным.

"Мы должны использовать мужество, которое мы проявили к Алешкам, чтобы найти точки соприкосновения... Вместе мы можем создать нечто более прочное, чем временное перемирие. Давайте увидим в Алешках искру во тьме, способную осветить лучшие качества человечества", - произнесла первая леди США.

Она высоко оценила усилия Москвы и Киева по организации и соблюдению шестидневного прекращения огня в Алешках. Мелания Трамп сообщила, что наблюдала за ситуацией на всех этапах.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о новой гуманитарной миссии. По ее сведениям, в ноябре еще девять детей воссоединятся с семьями на Украине. Мария Львова-Белова уточнила, что с гуманитарной операцией вновь поможет Мелания Трамп. Этот вопрос был обсужден в ходе встречи в Белом доме. Детский омбудсмен поблагодарила первую леди США за содействие в возвращении ребят к родным.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова поделилась итогами миссии в Алешках. Операция позволила безопасно вывезти из населенного пункта порядка 750 человек. Яна Лантратова уведомила, что завершающий этап гуманитарной миссии прошел в белорусском Гомеле. Там стороны подписали соглашение. Оно заключено на русском и украинском языках. В первую очередь соглашение касалось режима тишины. Москва и Киев взаимодействовали на всех этапах, включая логистические подробности.